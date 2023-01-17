Чеботько Евфросинья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1923
Дочь: Марина Тихоновна
Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1923
Дочь: Матрена Тихоновна
Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
15.09.1927
Сын: Чеботько Василий Тихонович
Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич
Смерть
Неизвестно