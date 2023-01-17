Чеботько Евфросинья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботько Евфросинья Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1923

Дочь: Марина Тихоновна

Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.03.1923

Дочь: Матрена Тихоновна

Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.09.1927

Сын: Чеботько Василий Тихонович

Отец ребёнка: Чеботько Тихон Григорьевич

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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