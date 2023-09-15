Реутова Валентина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Валентина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Семён Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Семён Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Семён Филимонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1981

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