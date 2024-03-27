Тараканов Маглюд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканов Маглюд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пукачева Нагимэ

Мать ребёнка: Хадичя

Шыгырдан Батыревского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.12.1919

Дочь: Галяутдинова Фагилэ

Мать ребёнка: Хадичя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашифэ

Мать ребёнка: Хадичя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Минулла

Мать ребёнка: Хадичя

Смерть
Неизвестно
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