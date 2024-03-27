Тараканов Маглюд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пукачева Нагимэ
Мать ребёнка: Хадичя
Шыгырдан Батыревского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
05.12.1919
Дочь: Галяутдинова Фагилэ
Мать ребёнка: Хадичя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканов Минулла
Мать ребёнка: Хадичя
Смерть
Неизвестно