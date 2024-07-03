Сонин Григорий Акинтиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1845 ст.
Дочь: (Сонина) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Мать Дарья Ивановна. ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.63об-64 Запись ж.п. п/п № 16 Восприемники Уколов, Исаева
Смерть
Неизвестно