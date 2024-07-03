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Сонин Григорий Акинтиевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Сонин Акинтий (Акинфий) Васильевич

Мать: Сонина Татьяна Михайловна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1845 ст.

Дочь: (Сонина) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Мать Дарья Ивановна. ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.63об-64 Запись ж.п. п/п № 16 Восприемники Уколов, Исаева
Смерть
Неизвестно

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