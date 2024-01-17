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Ягдарова Анфиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Ягдаров Михаил Михайлович

Мать: Ягдарова Мариамна Кузьминична

Смерть
1943
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