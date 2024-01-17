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Ягдарова Анфиса Михайловна
Ягдарова Анфиса Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1943
Пол
Женский
Отец
Ягдаров Михаил Михайлович
1908 г.р.
Мать
Ягдарова Мариамна Кузьминична
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Ягдаров Михаил Михайлович
Мать:
Ягдарова Мариамна Кузьминична
Смерть
1943
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