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Цыгаева Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Михаил Романович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Цыгаева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Цыгаева Ксенья Михайловна

Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Цыгаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Цыгаева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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