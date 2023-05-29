Цыгаева Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Цыгаева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Цыгаева Ксенья Михайловна
Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Цыгаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Цыгаева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Цыгаев Михаил Романович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно