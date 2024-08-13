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Семиколенов Семен Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Семиколенов Егор Григорьевич

Мать: Семиколенова (Корноухова) Домника Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1885

Жена: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
17.09.1886

Дочь: Семиколенова (Семиколенова) Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Семиколенов Никандр Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
10.12.1888

Сын: Семиколенов Николай Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
23.02.1890

Сын: Семиколенов Василий Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1891

Дочь: (Семиколенова) Елена Семеновна

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Семиколенов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1896

Дочь: (Семиколенова) Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: (Семиколенова) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1901

Сын: Семиколенов Василий Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Семиколенов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна

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