Семиколенов Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Семиколенов Никандр Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Сын: Семиколенов Николай Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Сын: Семиколенов Василий Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Дочь: (Семиколенова) Елена Семеновна
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Сын: Семиколенов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Дочь: (Семиколенова) Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Дочь: (Семиколенова) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Сын: Семиколенов Василий Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна
Сын: Семиколенов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Семиколенова (Скопинцева) Евдокия Петровна