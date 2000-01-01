Орлов Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1948
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948
Отец: Орлов Дмитрий Прохорович
Мать: Орлова Анна Порфирьевна
Рождение ребёнка
15.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Александровна