Орлов Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1948

Отец: Орлов Дмитрий Прохорович

Мать: Орлова Анна Порфирьевна

Рождение ребёнка
15.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Александровна

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