Жамура Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Образование
Неизвестно
2 класса
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник, к/х Коминтерн
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Жамура Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Жамура Наталия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1945
Разведчик 3-ий Белорусский фронт
Ранение
1945
Два ранения
Награда
1945
За боевые заслуги
Награда
25.01.1945
Медаль за отвагу
Военная служба
28.05.1945
Рядовой Артиллерист-разведчик Арзамасский РВК, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно