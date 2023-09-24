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Жамура Петр Алексеевич

Место рождения

Великая Бузова, Полтавська область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: Жарикова Александра Ивановна

Великая Бузова, Полтавська область
Образование
Неизвестно
2 класса
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник, к/х Коминтерн
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Жамура Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Жамура Наталия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1945
Разведчик 3-ий Белорусский фронт
Ранение
1945
Два ранения
Награда
1945
За боевые заслуги
Награда
25.01.1945
Медаль за отвагу
Военная служба
28.05.1945
Рядовой Артиллерист-разведчик Арзамасский РВК, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно

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