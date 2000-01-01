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Попов Андрей
Попов Андрей
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Место рождения
Бачумово, Удмуртия
Дата рождения
12.08.1913
Пол
Мужской
Отец
Попов Михаил
Мать
(Трефилова) Ирина
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1913
Отец:
Попов Михаил
Мать:
Ирина
Бачумово, Удмуртия
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