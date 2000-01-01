Попов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Андрей

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Место рождения

Бачумово, Удмуртия

Дата рождения

12.08.1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1913

Отец: Попов Михаил

Мать: Ирина

Бачумово, Удмуртия
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