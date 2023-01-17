Хахалева (Черкашина) Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахалева (Черкашина) Анастасия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

25.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Черкашин Антон Васильевич

Мать: Черкашина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.10.1918

Сын: Хахалев Григорий Артамонович

Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич

Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Хахалев Василий Артамонович

Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалев Иван Артамонович

Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич

Смерть
25.10.1972
Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
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