Хахалева (Черкашина) Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти25.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
19.10.1918
Сын: Хахалев Григорий Артамонович
Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хахалев Василий Артамонович
Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хахалев Артамон Дмитриевич
Смерть
25.10.1972