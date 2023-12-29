Ращупкина (Тулякова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Ращупкина) Антонида Поликарповна
Отец ребёнка: Ращупкин Поликарп Сидантьевич
Усть-Кандыга, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно