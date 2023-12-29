Ращупкина (Тулякова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРащупкина (Тулякова) Ирина Ивановна

Ращупкина (Тулякова) Ирина Ивановна

Место рождения

Унер, Саянский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Унер, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ращупкин Поликарп Сидантьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Ращупкина) Антонида Поликарповна

Отец ребёнка: Ращупкин Поликарп Сидантьевич

Усть-Кандыга, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.