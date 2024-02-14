Макальский (Зубицкая) Эйда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макальский (Зубицкая) Эйда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макальский Яков

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Скарбовский (Макальская) Лия

Отец ребёнка: Макальский Яков

Рождение ребёнка
1937

Сын: Макальский Григорий

Отец ребёнка: Макальский Яков

Смерть
1984

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