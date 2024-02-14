Макальский (Зубицкая) Эйда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макальский Яков
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Скарбовский (Макальская) Лия
Отец ребёнка: Макальский Яков
Рождение ребёнка
1937
Сын: Макальский Григорий
Отец ребёнка: Макальский Яков
Смерть
1984