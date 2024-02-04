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Васильев Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.08.1914

Дата смерти

19.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914

Отец: Васильев Василий Ефимович

Мать: Васильева Анастасия Константиновна

Минино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Арест
01.05.1938
Самара, Самара, Самарская область
Национальность: русский Партийность: беспартийный Мера пресечения: арестован Дата ареста: 1 мая 1938 г. Осуждение: 14 января 1939 г. Осудивший орган: Постановлением 3 отдела Самарлага НКВД Статья: 58,... Показать все
Военная служба
1940
Место призыва: нет данных Воинское звание: мл. сержант Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 15, ящик 22.
Рождение ребёнка
06.05.1946

Дочь: Хубецова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

Бракосочетание
05.11.1947

Жена: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1948

Сын: Васильев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
22.05.1968

Жена: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.07.1977
Москва, город федерального значения Москва

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