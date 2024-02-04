Васильев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1914
Дата смерти19.07.1977
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна
Арест
01.05.1938
Самара, Самара, Самарская область
Национальность: русский Партийность: беспартийный Мера пресечения: арестован Дата ареста: 1 мая 1938 г. Осуждение: 14 января 1939 г. Осудивший орган: Постановлением 3 отдела Самарлага НКВД Статья: 58,... Показать все
Военная служба
1940
Место призыва: нет данных Воинское звание: мл. сержант Архивный источник Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 15, ящик 22.
Рождение ребёнка
06.05.1946
Дочь: Хубецова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильева (Лаврова) Татьяна (Октябрина) Михайловна
Бракосочетание
05.11.1947
Рождение ребёнка
10.12.1948
Развод
22.05.1968
Смерть
19.07.1977