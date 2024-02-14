Каримов Марат Зуфарович
Место рожденияс.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1950
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Каримов Зуфар Абдрахманович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1980