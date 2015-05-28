Taarngaard Thomas Nielsen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Taarngaard Thomas Nielsen

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Место рождения

Denmark

Дата рождения

01.04.1967

Дата смерти

28.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Denmark
Бракосочетание
16.02.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.05.2015
Похороны
Неизвестно
Denmark
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