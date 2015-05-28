Taarngaard Thomas Nielsen
Место рожденияDenmark
Дата рождения01.04.1967
Дата смерти28.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Denmark
Бракосочетание
16.02.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.05.2015
Похороны
Неизвестно
Denmark