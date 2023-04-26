(Валюйшис) Ольга Иосифовна
Место рожденияг. Красноярск
Дата рождения09.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1897
г. Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лев
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно