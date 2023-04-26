(Валюйшис) Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Валюйшис) Ольга Иосифовна

(Валюйшис) Ольга Иосифовна

Место рождения

г. Красноярск

Дата рождения

09.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1897

Отец: Валюйшис Иосиф Антонович

Мать: Валюйшис Александра Вигулярова

г. Красноярск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лев

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close