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Ганжин Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967

Отец: Ганжин Александр

Мать: Ганжина (Садовая) Зинаида

Рождение ребёнка
12.04.1989

Сын: Ганжин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
23.07.1991

Сын: Ганжин Антон Павлович

Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
09.03.1997

Сын: Ганжин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна

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