Ганжин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1967
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967
Отец: Ганжин Александр
Рождение ребёнка
12.04.1989
Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
23.07.1991
Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна
Урджар, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
09.03.1997
Мать ребёнка: Ганжина (Глотова) Лариса Викторовна