Шульженко Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко Дмитрий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2005

Отец: Шульженко Валерий

Мать: Маринина Юлия Анатольевна

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