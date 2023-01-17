Гак Иван Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гак Феодор Филиппович
Мать: Гак Матрона Павловна
Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.
Мать ребёнка: Гак Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.
Дочь: Гак Мотрона Ивановна
Мать ребёнка: Гак Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
1897 ст.
Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.
Дочь: Гак Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.
Дочь: Гак Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно