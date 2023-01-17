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Гак Иван Феодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гак Феодор Филиппович

Мать: Гак Матрона Павловна

Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.

Сын: Гак Аквсентий Иванович

Мать ребёнка: Гак Евфимия Ивановна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.

Дочь: Гак Мотрона Ивановна

Мать ребёнка: Гак Евфимия Ивановна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Гак Евстигней Иванович

Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.

Дочь: Гак Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.04.1908 ст.

Дочь: Гак Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Гак Александра Ксенофонтовна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Александра Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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