Бондарь (Антипова) Любовь
Место рождениясмоленская область
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарь Николай
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Николай
Смерть
Неизвестно
Украина