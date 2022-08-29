Бондарь (Антипова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарь (Антипова) Любовь

Бондарь (Антипова) Любовь

Место рождения

смоленская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Антипов Сергей Степанович

Мать: Антипова Мария Романовна

смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Николай

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Николай

Смерть
Неизвестно
Украина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.