(Жигалова) Лариса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
США (USA)
Рождение ребёнка
28.11.1973
Дочь: (Улинич) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Улинич Сергей Романович
Рождение ребёнка
10.11.1977
Отец ребёнка: Улинич Сергей Романович