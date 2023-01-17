Зыкова (Добровицкая) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Добровицкая) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1880

Дата смерти

21.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880

Отец: Зыков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1908

Дочь: Зыкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 22.11.1914

Дочь: Зыкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.03.1919

Сын: Зыков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович

Смерть
21.10.1954
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