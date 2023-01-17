Зыкова (Добровицкая) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1880
Дата смерти21.10.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880
Отец: Зыков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1908
Дочь: Зыкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 22.11.1914
Дочь: Зыкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1919
Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Иван Михайлович
Смерть
21.10.1954