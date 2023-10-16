Востриков Семен Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востриков Евстрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Востриков Стефан Семенович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1794
Сын: Востриков Кузьма Семенович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Востриков Василий Семенович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1801
Сын: Востриков Михаил Семенович
Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно