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Востриков Семен Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Евстрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Востриков Стефан Семенович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1794

Сын: Востриков Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Востриков Василий Семенович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1801

Сын: Востриков Михаил Семенович

Мать ребёнка: Вострикова Ксения Николаевна

Смерть
Неизвестно

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