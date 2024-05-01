Колевид Агафон (Анатолий) Евменович 20.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колевид Агафон (Анатолий) Евменович

Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка

Дата рождения

20.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911

Отец: Колевид Евмен Савельевич

Мать: Колевид Ирина Титовна

Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колевид Жора

Мать ребёнка: не указана

Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка
Смерть
Неизвестно

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