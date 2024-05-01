Колевид Агафон (Анатолий) Евменович
Место рожденияКазахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка
Дата рождения20.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911
Отец: Колевид Евмен Савельевич
Мать: Колевид Ирина Титовна
Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колевид Жора
Мать ребёнка: не указана
Казахская ССР, Акмолинская обл., Щучинский р-н, с. Успено-Юрьевка
Смерть
Неизвестно