Озерова (Пашкова) Ольга Егоровна
Место рождения
Дата рождения12.10.1825
Дата смерти27.02.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1825
Рождение ребёнка
11.06.1848
Дочь: Шаховская Ольга Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1849
Дочь: Гончарова Мария Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1850
Сын: Озеров Александр Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.08.1852
Сын: Озеров Борис Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.06.1854
Дочь: Нилус Елена Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
10.08.1856
Сын: Озеров Давид Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1863
Сын: Озеров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France
Смерть
27.02.1873
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France