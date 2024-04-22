Озерова (Пашкова) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Пашкова) Ольга Егоровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.10.1825

Дата смерти

27.02.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1825

Отец: Пашков Егор Иванович

Мать: Панчулидзева Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.06.1848

Дочь: Шаховская Ольга Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1849

Дочь: Гончарова Мария Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1850

Сын: Озеров Александр Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.08.1852

Сын: Озеров Борис Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Рождение ребёнка
27.06.1854

Дочь: Нилус Елена Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
10.08.1856

Сын: Озеров Давид Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1863

Сын: Озеров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Александр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France
Смерть
27.02.1873
Ницца, Альпы Приморские, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, France
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