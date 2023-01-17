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(Гузяева) Мария Андреевна

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Место рождения

Стяжкино, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Глебов Андрей

Мать: Татьяна Ерофеевна

Стяжкино, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гузяев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гузяев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1901

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
19.09.1906

Дочь: Димова Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1912

Сын: Гузяев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич

Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, Санкт-Петербург
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