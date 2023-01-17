(Гузяева) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Глебов Андрей
Мать: Татьяна Ерофеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гузяев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1901
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1906
Дочь: Димова Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
30.11.1912
Сын: Гузяев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Гузяев Игнат Андреевич
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище, Санкт-Петербург