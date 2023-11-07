Окунева Евгения Михайловна 23.12.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Окунева Евгения Михайловна

Автор
АЮ
Юринов А.

женский, родилась 23.12.1888 ст., Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

умерла 23.02.1968, Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дети
Окунев Василий Кириллович1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

Рождение ребёнка
1917

Сын: Окунев Василий Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Мишово, Соинская волость, Себежский уезд

Смерть
23.02.1968
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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