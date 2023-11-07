Окунева Евгения Михайловна
женский, родилась 23.12.1888 ст., Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
умерла 23.02.1968, Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Дети
Окунев Василий Кириллович1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1917
Сын: Окунев Василий Кириллович
Отец ребёнка: не указан
Мишово, Соинская волость, Себежский уезд
Смерть
23.02.1968
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область