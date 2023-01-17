Калуженова (Востьянова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова (Востьянова) Федосья Ивановна

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Место рождения

Русское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Калужинов Михаил Саввич

Отец ребёнка: Калуженов Савва Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Калужинова Фекла Саввична

Отец ребёнка: Калуженов Савва Данилович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Савва Данилович

Смерть
Неизвестно
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