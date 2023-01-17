Калуженова (Востьянова) Федосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Калуженов Савва Данилович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Калужинова Фекла Саввична
Отец ребёнка: Калуженов Савва Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно