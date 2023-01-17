Мотина (Железцова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотина (Железцова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.

Отец: Железцов Григорий Павлович

Мать: Железцова Мария Никитична

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1927

Сын: Мотин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотина Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мотина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотин Константин Миронович

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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