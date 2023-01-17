Мотина (Железцова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
25.06.1927
Сын: Мотин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотина Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мотина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Мотин Константин Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно