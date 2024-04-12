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Багрова Александра Алексеевна

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1873 и 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Багров Михаил Семенович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.02.1899 Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Иванщины крестьянская девица Александра Алексеевна по жениху: Быковщины крестьянин Косьма Тимофеевич Юдин Юхновщина крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Багров Михаил Семенович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1900 Вилина Пелагея Михайловна Вилина мать Александра Алексеевна Вилина отец Михаил Семенович Быковщины крестьянин Сергей Александрович Иванщины вдова Наталья Афан... Показать все
Восприемник
17.03.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1901 Калихновщины Дарья Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы безземельный крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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