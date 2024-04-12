Багрова Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
19.02.1899
Афанасьевская церковь 19.02.1899 Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Иванщины крестьянская девица Александра Алексеевна по жениху: Быковщины крестьянин Косьма Тимофеевич Юдин Юхновщина крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Багров Михаил Семенович
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.04.1900 Вилина Пелагея Михайловна Вилина мать Александра Алексеевна Вилина отец Михаил Семенович Быковщины крестьянин Сергей Александрович Иванщины вдова Наталья Афан... Показать все
Восприемник
17.03.1901 ст.
Афанасьевская церковь 17.03.1901 Калихновщины Дарья Федоровна Калихновщины отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы безземельный крес... Показать все
Смерть
Неизвестно