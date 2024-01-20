Бинюкова Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бинюкова Александра Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильный Иван Елисеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1913

Дочь: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна

Отец ребёнка: Бинюков Павел

Рождение ребёнка
27.11.1921

Сын: Могильный Евгений Иванович

Отец ребёнка: Могильный Иван Елисеевич

Смерть
1965

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