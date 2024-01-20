Бинюкова Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1913
Дочь: Лещенко (Бинюкова) Лидия Павловна
Отец ребёнка: Бинюков Павел
Рождение ребёнка
27.11.1921
Сын: Могильный Евгений Иванович
Отец ребёнка: Могильный Иван Елисеевич
Смерть
1965