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Сипайло Владимир Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

01.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипайло Галина Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипайло Инна Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Александр Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипайло Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Варвара Алексеевна

Смерть
01.01.1936
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