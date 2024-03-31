Сипайло Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1920
Дата смерти01.01.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипайло Галина Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипайло Инна Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Александр Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипайло Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1936