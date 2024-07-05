Иноземцев Тимофей Гаврилович 01.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иноземцев Тимофей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1910 ст.

Жена: Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Яков Михайлович Иноземцев и Прокопий Иванович Иноземцев Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Егор Бадулин
Смерть
Неизвестно

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