Иноземцев Тимофей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1910 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Яков Михайлович Иноземцев и Прокопий Иванович Иноземцев Поручители по невесте: Иван Семенович Кочетков и Егор Бадулин
Смерть
Неизвестно