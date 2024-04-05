Krysiuk Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.07.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Krysiuk Jan
Место жительства
Неизвестно
Kościelna
Бракосочетание
1829
Wysokie Maz akt 47/1829
Рождение ребёнка
1932
Сын: Krysiuk Witold
Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Szaciłło (Krysiuk) Janina
Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Krysiuk Ryszard
Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna
Смерть
21.07.1984