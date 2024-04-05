Krysiuk Jan Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Krysiuk Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Krysiuk Jan

Мать: Krysiuk (Szafranowska) Konstancja

Место жительства
Неизвестно
Kościelna
Бракосочетание
1829

Жена: Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Wysokie Maz akt 47/1829
Рождение ребёнка
1932

Сын: Krysiuk Witold

Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Szaciłło (Krysiuk) Janina

Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Krysiuk Ryszard

Мать ребёнка: Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Смерть
21.07.1984

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