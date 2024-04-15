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Пархоменко Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1873 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.

Сын: Пархоменко Климентий Иванович

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Пархоменко Василий Иванович

Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна

Восприемник
25.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Иванович Загорулько
Восприемник
06.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Ивановна Загорулько
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Ксения Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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