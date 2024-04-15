Пархоменко Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.09.1873 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.11.1879 ст.
Сын: Пархоменко Климентий Иванович
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Пархоменко Василий Иванович
Мать ребёнка: Пархоменко Ксения Филипповна
Восприемник
25.10.1884 ст.
Дмитрий Иванович Загорулько
Восприемник
06.11.1886 ст.
Матрона Ивановна Загорулько
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно