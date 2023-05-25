Корженко Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорженко Татьяна Васильевна

Корженко Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963

Отец: Колебацкий Василий Иванович

Мать: Колебацкая (Диканева) Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
27.01.1983

Сын: Штейнле (Корженко) Денис Владимирович

Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
12.09.1984

Сын: Корженко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Атякшева (Корженко) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.