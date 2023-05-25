Корженко Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1983
Сын: Штейнле (Корженко) Денис Владимирович
Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
12.09.1984
Сын: Корженко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Атякшева (Корженко) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Корженко Владимир Викторович