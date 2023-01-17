Кокорев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения05.05.1817
Дата смерти04.05.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1817 по 1839
Место жительства
С 1839 по 1889
Смерть
04.05.1889