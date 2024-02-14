Тазитдинов Насретдин
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1808
Дата смерти01.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Манаев Тазитдин Шамсетдинов
Мать: Манаева Гульзигар
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар
Рождение ребёнка
1845
Сын: Насретдинов Нургали
Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар
Смерть
01.02.1880