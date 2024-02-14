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Тазитдинов Насретдин

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Манаев Тазитдин Шамсетдинов

Мать: Манаева Гульзигар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841

Сын: Насретдинов Мухаметша

Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Рождение ребёнка
1842

Сын: Насетдинов Куриангали

Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Рождение ребёнка
1845

Сын: Насретдинов Нургали

Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Рождение ребёнка
1855

Сын: Насретдинов Мухаммедхази

Мать ребёнка: Тазитдинова (Файзуллина) Шамсикамар

Смерть
01.02.1880

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