Шацков Елисей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацков Елисей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкова Акулина (Кулинка) Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкова Екатерина Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкова Марфа (Мафутка) Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацкова Евдокия Елисеевная

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацков Клавдия Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацков Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Наталья

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