Шацков Елисей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкова Акулина (Кулинка) Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкова Марфа (Мафутка) Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацкова Евдокия Елисеевная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацков Клавдия Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья