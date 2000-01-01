Крутиков Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутиков Роман Олегович

Крутиков Роман Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1993

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1993

Отец: Крутиков Олег Борисович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close