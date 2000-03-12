Ильичева (Чиченкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичева (Чиченкова) Анна Михайловна

Место рождения

412280 Bobylevka, Saratov Oblast Russia

Дата рождения

19.01.1924

Дата смерти

12.03.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Повар в больнице
Рождение ребёнка
23.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильичев Петр Григорьевич

Смерть
12.03.2000

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