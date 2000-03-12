Ильичева (Чиченкова) Анна Михайловна
Место рождения412280 Bobylevka, Saratov Oblast Russia
Дата рождения19.01.1924
Дата смерти12.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Повар в больнице
Рождение ребёнка
23.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильичев Петр Григорьевич
Смерть
12.03.2000