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Knopf Catahrina Elisabetha
Knopf Catahrina Elisabetha
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1876
Дата смерти
1876
Пол
Женский
Отец
Knopf Friedrich
1853 г.р.
Мать
Knopf (Ziegler) Amalia
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876
Отец:
Knopf Friedrich
Мать:
Knopf Amalia
Смерть
1876
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