Knopf Catahrina Elisabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Knopf Catahrina Elisabetha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1876

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1876

Отец: Knopf Friedrich

Мать: Knopf Amalia

Смерть
1876
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