Бурдули Абрам Виссарионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти17.03.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Бурдули Виссарион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1919
Дочь: Лобжанидзе Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.10.1922
Дочь: Фролова Ольга Абрамовна
Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1928
Сын: Бурдули Алексей Абрамович
Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1932
Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдули Сидония Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна
Смерть
17.03.1948
Похороны
Неизвестно
г.Владикавказ