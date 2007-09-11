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Бурдули Абрам Виссарионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

17.03.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Бурдули Виссарион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1919

Дочь: Лобжанидзе Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.10.1922

Дочь: Фролова Ольга Абрамовна

Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1928

Сын: Бурдули Алексей Абрамович

Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1932

Сын: Бурдули Иван Абрамович

Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдули Сидония Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдули Арсен Абрамович

Мать ребёнка: Бурдули Сидония Петровна

Смерть
17.03.1948
Похороны
Неизвестно
г.Владикавказ
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