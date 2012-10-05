Морозова (Клинова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1929
Дата смерти05.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1929
Отец: Клинов Николай Николаевич
Мать: Клинова Елена
Бракосочетание
28.10.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.01.1957
Дочь: Королева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Иванович
Смерть
05.10.2012