Морозова (Клинова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Клинова) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1929

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1929

Отец: Клинов Николай Николаевич

Мать: Клинова Елена

Бракосочетание
28.10.1955

Муж: Морозов Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.01.1957

Дочь: Королева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Иванович

Смерть
05.10.2012
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