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Семериков Николай Гаврилович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Семериков Гавриил Архипович

Мать: Семерикова Прасковья Архиповна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Сын: Семериков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Семериков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Семериков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Семериков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Семериков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Семерикова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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