Семериков Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.
Сын: Семериков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Семериков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Семериков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Семериков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Семериков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Семерикова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова (Кушкина) Надежда Захарьевна
Смерть
После 1916