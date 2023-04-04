Винокуров Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Сергей
Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Василий
Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Винокурова) Зинаида
Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1924
Дочь: Голота (Винокурова) Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Винокуров) Татьяна
Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Смерть
1937