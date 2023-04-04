Винокуров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Сергей

Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Василий

Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Винокурова) Зинаида

Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
10.07.1924

Дочь: Голота (Винокурова) Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Винокуров) Татьяна

Мать ребёнка: Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Смерть
1937

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