Юруткин (Петров) Кузьма Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юруткин (Петров) Кузьма Назаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Петров Назар

Мать: Петрова Екатерина

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Кузьмина

Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Кузьмина

Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева

Смерть
Неизвестно
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