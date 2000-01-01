Юруткин (Петров) Кузьма Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Петров Назар
Мать: Петрова Екатерина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Кузьмина
Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Кузьмина
Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Юруткина (петрова) Евдокия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно