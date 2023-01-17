Кудзелко Семён Артемьевич
Место рождениям.Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии Российской империи
Дата рождения14.09.1906
Дата смерти18.02.1982
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Рождение
14.09.1906
Отец: Кудзелко Артемий Григорьевич?
Мать: не указана
м.Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии Российской империи
Гражданство
С 14.09.1906
Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
по рождению ребенка и статусу подданства отца ребенка с 14.09.1906 г. подданный Российской империи.
Гражданство
С 24.11.1917
Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
по рождению ребенка и статусу подданства отца ребенка с 14.09.1906 г. подданный Российской империи до 23.11.1917 года. С моммента принятия 24.11.1917 Декрета от 23.11.1917 г. "Об уничтожении сословий ... Показать все
Рождение ребёнка
После 10.04.1943
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Рождение ребёнка
До 10.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1943
Дочь: Кудзелко Клара Семёновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Место жительства
Неизвестно
город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
до смерти в 1982 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
возможные места бракосочетания Брянская область Клетнянский р-н д. Клетня, Орловская губерния Брянский уезд, Новосибирская область. Рождение детей: Тамара Семёновна Боброва (Кудзелко); Клара Семёновна... Показать все
Смерть
18.02.1982
место смерти: город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР. в свидетельстве о смерти место рождения прописано: "Гресский район Минская область".
Похороны
Между 19.02.1982 и 21.02.1982
город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
Клещихинское кладбище