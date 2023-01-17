Кудзелко Семён Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудзелко Семён Артемьевич

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Место рождения

м.Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии Российской империи

Дата рождения

14.09.1906

Дата смерти

18.02.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1943 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1906

Отец: Кудзелко Артемий Григорьевич?

Мать: не указана

м.Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии Российской империи
Гражданство
С 14.09.1906
Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
по рождению ребенка и статусу подданства отца ребенка с 14.09.1906 г. подданный Российской империи.
Гражданство
С 24.11.1917
Слуцкий уезд Минская губерния Российская империя
по рождению ребенка и статусу подданства отца ребенка с 14.09.1906 г. подданный Российской империи до 23.11.1917 года. С моммента принятия 24.11.1917 Декрета от 23.11.1917 г. "Об уничтожении сословий ... Показать все
Рождение ребёнка
После 10.04.1943

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 10.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1943

Дочь: Кудзелко Клара Семёновна

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город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Место жительства
Неизвестно
город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
до смерти в 1982 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

возможные места бракосочетания Брянская область Клетнянский р-н д. Клетня, Орловская губерния Брянский уезд, Новосибирская область. Рождение детей: Тамара Семёновна Боброва (Кудзелко); Клара Семёновна... Показать все
Смерть
18.02.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
место смерти: город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР. в свидетельстве о смерти место рождения прописано: "Гресский район Минская область".
Похороны
Между 19.02.1982 и 21.02.1982
город Новосибирск Новосибирская область РСФСР, СССР
Клещихинское кладбище
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