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Ксенья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Моругин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Моругин Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Моругин Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Моругин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моругин Алексей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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