Ксенья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Моругин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Моругин Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно